Суд стягнув з компанії Коломойського нерухомість на понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Господарський суд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов Національного банку про стягнення з компанії “Дніпрометалсервіс” Ігоря Коломойського нерухомості на понад 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
Так, зазначена компанія у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв. м і вартістю понад 100 млн грн в якості забезпечення кредиту рефінансування, що надавався ПриватБанку до націоналізації.
“Оскільки ПАТ „Дніпрометалсервіс“ не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна. 16 січня 2020 року позовна заява Національного банку була задоволена в повному обсязі”, — йдеться в повідомленні.
Також, загалом суди вже ухвалили 24 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями ПриватБанку на загальну суму 1,36 млрд грн.
Так, 18 рішень набрали законної сили, за якими виконавчі документи були надіслані до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.
Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави — щодо переліку пов’язаних з банком фізичних та юридичних осіб.
НБУ зокрема оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку.