Суд взыскал с компании Коломойского недвижимость более чем 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Хозяйственный суд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Национального банка о взыскании с компании “Днепрометаллсервис” Игоря Коломойского недвижимости более чем 100 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Так, указанная компания в сентябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог нежилое помещение площадью почти 20 тыс. Кв. м и стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, которsq предоставлялся ПриватБанку до национализации.
“Поскольку ОАО „Днепрометаллсервис“ не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. 16 января 2020 года исковое заявление Национального банка было удовлетворено в полном объеме”, — говорится в сообщении.
Также, в общем суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам ПриватБанка на общую сумму 1,36 млрд грн.
Так, 18 решений вступивших в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного выполнения.
Напомним, ПриватБанк был национализирован 2016 года. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконным национализацию ПриватБанка.
Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства — о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.
НБУ частности обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка.