Верховный Суд взыскал с "Укртелекома" в пользу госбанка 880 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и взыскал в его пользу с ПАО "Укртелеком" 795,3 тыс. грн пени и 85,1 тыс. грн 3% годовых. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Взыскать с публичного акционерного общества "Укртелеком" в пользу публичного акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк Украины" 795 344,00 грн пени и 85 122,00 грн 3% годовых", - говорится в решении суда.
Как говорится в решении, "Государственный экспортно-импортный банк Украины" судился с "Укртелекома" о взыскании 1,115 млрд грн в связи с просрочкой обязательств по договору купли-продажи именных облигаций. Но первая и вторая судебные инстанции оставили первоначальный и встречный иски без удовлетворения. В связи с этим, как государственный банк, так и "Укртелеком" подали кассационные жалобы в Верховный Суд.
Напомним, в июле "Ощадбанк" добился в Верховном Суде отмены судебных решений, по которым "Укртелеком" имел право не заплатить банку более 1 млрд грн.
Добавим, тогда еще ОАО "Укртелеком", а именно 92,791% уставного капитала, было продано на приватизационном конкурсе в 2011 году.
Однако, ФГИУ обратился в суд из-за невыполнения покупателем - ООО "ЕСУ" - условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО и концепцией послеприватизационного развития "Укртелекома".
19 октября прошлого года Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования ФГИУ и разорвал договор купли-продажи пакета акций ПАО "Укртелеком" с ООО "ЕСУ".
Позже, 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева. Таким образом, как отметили в ФГИУ, "Укртелеком" должен был вернуться в государственную собственность.