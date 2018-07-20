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"Ощадбанк" відсудив право на мільярд гривень від "Укртелекому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. "Ощадбанк" домігся у Верховному Суді скасування судових рішень, за якими "Укртелеком" мав право не сплатити банку понад 1 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Ощадбанку".

Верховний Суд постановою від 17 липня 2018 року частково задовольнив касаційну скаргу Ощадбанку та скасував рішення господарського суду м. Києва від 27.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2018 про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між банком та "Укртелекомом", на суму понад 1 млрд грн.

Таким чином, "Ощадбанк" набув право на примусове стягнення з "Укртелекому" заборгованості за договором купівлі-продажу облігацій на суму 1,1 млрд грн. Відповідний позов банку знаходиться на розгляді господарського суду м. Києва.

Довідка УНН.

15.09.2015 між "Укртелекомом" та "Ощадбанком" було укладено договір № 6026-ДД/2015, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність "Укртелекому", а останній зобов’язався не пізніше 15.03.2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій "Укртелекому") серії С в кількості 1 000 000 шт. за ціною 1 млрд грн. плюс накопичений купонний дохід за облігаціями на дату продажу.

В серпні 2017 року, з метою уникнення виконання зобов’язань за договором шляхом сплати банку понад 1 млрд грн, "Укртелекомом" до господарського суду м. Києва було подано позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов.

Нагадаємо, ПАТ “Укртелеком” з 14 травня припиняє експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення територіальної системи оповіщення Київської області, що перебуває у сфері відання Київської ОДА.

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