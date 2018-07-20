"Ощадбанк" отсудил право на миллиард гривен от "Укртелекома"

Верховный Суд постановлением от 17 июля 2018 частично удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка и отменил решение хозяйственного суда. Киева от 27.11.2017 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10.04.2018 о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и "Укртелекомом" на сумму более 1 млрд грн.



Таким образом, "Ощадбанк" получил право на принудительное взыскание с "Укртелекома" задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 млрд грн. Соответствующий иск банка находится на рассмотрении хозяйственного суда г. Киева.



Справка УНН.



15.09.2015 между "Укртелекомом" и "Ощадбанком" был заключен договор № 6026-ДД/2015, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 15.03.2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций "Укртелекома") серии С в количестве 1000000 шт. по цене 1 млрд грн. плюс накопленный купонный доход по облигациям на дату продажи.

В августе 2017 года, во избежание выполнения обязательств по договору путем уплаты банку более 1 млрд грн, "Укртелекомом" в хозяйственный суд г. Киева было подано исковое заявление о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными.

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск.

Напомним, ПАО "Укртелеком" с 14 мая прекращает эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры оповещения территориальной системы оповещения Киевской области, которая находится в сфере ведения Киевской ОГА.