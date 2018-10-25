Верховний Суд стягнув з "Укртелекому" на користь держбанку 880 тис. грн

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та стягнув на його користь з ПАТ "Укртелеком" 795,3 тис. грн пені та 85,1 тис. грн 3% річних. Про це йдеться у рішення суду, передає УНН.