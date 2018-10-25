Верховний Суд стягнув з "Укртелекому" на користь держбанку 880 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та стягнув на його користь з ПАТ "Укртелеком" 795,3 тис. грн пені та 85,1 тис. грн 3% річних. Про це йдеться у рішення суду, передає УНН.
"Стягнути з публічного акціонерного товариства "Укртелеком" на користь публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" 795 344,00 грн пені та 85 122,00 грн 3% річних", - йдеться у рішенні суду.
Як ідеться у рішенні, "Державний експортно-імпортний банк України" позивався до "Укртелекому" про стягнення 1,115 млрд грн у зв’язку з простроченням зобов’язань за договором купівлі-продажу іменних облігацій. Але перша та друга судові інстанції залишили первісний та зустрічний позови без задоволення. У зв’язку з цим, як державний банк, так й "Укртелеком" подали касаційні скарги до Верховного Суду.
Нагадаємо, у липні "Ощадбанк" домігся у Верховному Суді скасування судових рішень, за якими "Укртелеком" мав право не сплатити банку понад 1 млрд грн.
Додамо, тоді ще ВАТ "Укртелеком", а саме 92,791% статутного капіталу, було продано на приватизаційному конкурсі в 2011 році.
Однак, ФДМУ звернувся до суду через невиконання покупцем - ТОВ "ЕСУ" - умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ та концепцією післяприватизаційного розвитку "Укртелекому".
19 жовтня минулого року Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги ФДМУ і розірвав договір купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком" з ТОВ "ЕСУ".
Згодом, 12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва. Таким чином, як зазначили у ФДМУ, "Укртелеком" мав повернутися в державну власність.