"Укртелеком" повернеться у власність держави
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У вівторок, 12 грудня 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Києва від 19 жовтня 2017 року справі щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Укртелеком" та апеляційну скаргу ТОВ "ЕСУ" - без задоволення. Таким чином "Укртелеком" повернеться в державну власність. Про це повідомили у Фонді держмайна, передає УНН.
Позовна заява Фонду задоволенf в повному обсязі:
• договір купівлі-продажу 92,8% акцій ВАТ "Укртелеком", укладений між Фондом та ТОВ "ЕСУ" розірваний;
• ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" зобов'язали списати з рахунку ТОВ "ЕСУ" пакет акцій ПАТ "Укртелеком" на рахунок госудасртва;
• з ТОВ "ЕСУ" стягнуто на користь держбюджету України пеню в розмірі 81,9 млн дол.;
• з ТОВ "ЕСУ" стягнуто на користь Фонду 243,2 тис. грн витрат по сплаті судового збору.
Уточнюється, що Фонд держмайна звернувся до суду через невиконання покупцем - ТОВ "ЕСУ" - умов, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Укртелеком" та Концепцією після приватизаційного розвитку ВАТ "Укртелеком", яка є невід'ємною частиною Договору.
Фонд держмайна знайшов такі порушення:
• компанія "ЕСУ" не виконала інвестиційний план, який передбачав внесення протягом 5 років інвестицій в сумі не меншій, ніж 450 млн доларів;
• "Укртелеком" також не виконав пряме умова договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.
Відзначимо, 92,791% статутного капіталу ВАТ "Укртелеком" було продано на приватизаційному конкурсі в 2011 році.
"Фонд відповідно до процедури буде вживати всіх заходів для повернення пакета акцій ВАТ "Укртелеком" в державну власність", - підкреслили у Фонді держмайна.
Нагадаємо, за позовом Київської прокуратури з ПАТ "Укртелеком" в державний бюджет стягнуто понад 1 млн гривень.