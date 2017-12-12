"Укртелеком" вернется в собственность государства

Исковое заявление Фонда удовлетворенно в полном объеме:

• договор купли-продажи 92,8% акций ОАО “Укртелеком”, заключенный между Фондом и ООО “ЕСУ” разорван;

• ПАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины” обязали списать со счета ООО “ЕСУ” пакет акций ПАО “Укртелеком” на счет госудасртва;

• с ООО “ЕСУ” взыскано в пользу госбюджета Украины пеню в размере 81,9 млн долл.;

• с ООО “ЕСУ” взыскано в пользу Фонда 243,2 тыс. грн расходов по уплате судебного сбора.

Уточняется, что Фонд госимущества обратился в суд из-за невыполнения покупателем — ООО “ЕСУ” — условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО “Укртелеком” и Концепцией после приватизационного развития ОАО “Укртелеком”, которая является неотъемлемой частью Договора.

Фонд госимущества обнаружил такие нарушения:

• компания “ЕСУ” не выполнила инвестиционный план, который предусматривал внесение в течение 5 лет инвестиций в сумме не меньше чем 450 млн долларов;

• “Укртелеком” также не выполнил прямое условие договора, которое предусматривало передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.

Отметим, 92,791% уставного капитала ОАО “Укртелеком” было продано на приватизационном конкурсе в 2011 году.

“Фонд согласно процедуре будет принимать все меры для возвращения пакета акций ОАО „Укртелеком“ в государственную собственность”, — подчеркнули в Фонде госимущества.

Напомним, по иску Киевской прокуратуры с ПАО “Укртелеком” в государственный бюджет взыскано более 1 млн гривен.