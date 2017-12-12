"Укртелеком" вернется в собственность государства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во вторник, 12 декабря 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 19 октября 2017 года в деле относительно расторжения договора купли-продажи акций ОАО “Укртелеком” и апелляционную жалобу ООО “ЕСУ” — без удовлетворения. Таким образом “Укртелеком” вернется в государственную собственность. Об этом сообщили в Фонде госимущества, передает УНН.
Исковое заявление Фонда удовлетворенно в полном объеме:
• договор купли-продажи 92,8% акций ОАО “Укртелеком”, заключенный между Фондом и ООО “ЕСУ” разорван;
• ПАО “Государственный экспортно-импортный банк Украины” обязали списать со счета ООО “ЕСУ” пакет акций ПАО “Укртелеком” на счет госудасртва;
• с ООО “ЕСУ” взыскано в пользу госбюджета Украины пеню в размере 81,9 млн долл.;
• с ООО “ЕСУ” взыскано в пользу Фонда 243,2 тыс. грн расходов по уплате судебного сбора.
Уточняется, что Фонд госимущества обратился в суд из-за невыполнения покупателем — ООО “ЕСУ” — условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО “Укртелеком” и Концепцией после приватизационного развития ОАО “Укртелеком”, которая является неотъемлемой частью Договора.
Фонд госимущества обнаружил такие нарушения:
• компания “ЕСУ” не выполнила инвестиционный план, который предусматривал внесение в течение 5 лет инвестиций в сумме не меньше чем 450 млн долларов;
• “Укртелеком” также не выполнил прямое условие договора, которое предусматривало передачу телекоммуникационной сети специального назначения в собственность государства.
Отметим, 92,791% уставного капитала ОАО “Укртелеком” было продано на приватизационном конкурсе в 2011 году.
“Фонд согласно процедуре будет принимать все меры для возвращения пакета акций ОАО „Укртелеком“ в государственную собственность”, — подчеркнули в Фонде госимущества.
Напомним, по иску Киевской прокуратуры с ПАО “Укртелеком” в государственный бюджет взыскано более 1 млн гривен.