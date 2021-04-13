Верховный Суд сегодня рассмотрит иск Тупицкого к президенту об отстранении его от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 Уитни. УНН. Кассационный административный суд Верховного Суда (КАС ВС) назначил дело к рассмотрению по иску Александра Тупицкого о его отстранении от должности судьи Конституционного суда на 13 апреля. Об этом пишет УНН.
Цитата
“17 марта 2021 Кассационный суд в составе Верховного Суда вынес решение по делу № 9901/57/21 по иску Александра Тупицкого к президенту Украины Владимира Зеленского о признании незаконным и недействительным указа президента Украины от 26 февраля 2021 № 79/2021” О отстранение от должности судьи Конституционного Суда Украины “. В Указе говорится об отстранении судьи с 28 февраля 2021 сроком на один месяц. Верховный Суд постановил принять исковое заявление к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 ”, - сообщает Верховный Суд.
Напомним
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