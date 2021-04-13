Верховний Суд сьогодні розгляне позов Тупицького до президента про відсторонення його від посади

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 13 вітня. УНН. Касаційний адміністративний суд Верховного Суду (КАС ВС) призначив справу до розгляду за позовом Олександра Тупицького про його відсторонення від посади судді Конституційного суду на 13 квітня. Про це пише УНН.

Цитата

“17 березня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу у справі № 9901/57/21 за позовом Олександра Тупицького до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним та нечинним указу президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“. В Указі йдеться про відсторонення судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць. Верховний Суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі та призначити справу до розгляду в судовому засіданні о 12:00 13 квітня 2021 року”, — повідомляє Верховний Cуд.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

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