Верховний Суд сьогодні розгляне позов Тупицького до президента про відсторонення його від посади

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“17 березня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду виніс ухвалу у справі № 9901/57/21 за позовом Олександра Тупицького до президента України Володимира Зеленського про визнання незаконним та нечинним указу президента України від 26 лютого 2021 року № 79/2021 „Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України“. В Указі йдеться про відсторонення судді з 28 лютого 2021 року строком на один місяць. Верховний Суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження у справі та призначити справу до розгляду в судовому засіданні о 12:00 13 квітня 2021 року”, — повідомляє Верховний Cуд.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Зеленський пояснив, що рішення щодо Тупицького прийняте за результатом аудиту указів Януковича.

29 березня у Верховному Суді оскаржили указ Зеленського щодо суддів КСУ Тупицького і Касмініна

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 27 осіб. Серед них — міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного Судів.