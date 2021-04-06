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НАЗК почало перевірку декларацій суддів КСУ та Верховного Суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 27 осіб. Серед них – міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного Судів. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЗК.

НАЗК почало перевірку декларацій суддів КСУ та Верховного Суду

Деталі

Як вказано, 26 декларацій підлягають перевірці за порядком черговості (тобто, підставою для перевірки декларації особи стала виключно її висока посада):

  • Лапутіна Юлія Анатоліївна, Міністр у справах ветеранів України
  • Шкарлет Сергій Миколайович, Міністр освіти і науки України
  • Немчінов Олег Миколайович, Міністр Кабінету Міністрів України
  • Мельник Олег Володимирович, заступник Міністра фінансів України (2020)
  • Бідний Матвій Вікторович, заступник Міністра молоді і спорту України
  • Поліщук Олександр Миколайович, заступник Міністра оборони України
  • Халімон Ігор Сергійович, заступник Міністра оборони України
  • Ковальчук Тетяна Іванівна, заступник Міністра внутрішніх справ України
  • Краснолуцький Олександр Васильович, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
  • Хорєв Михайло Юрійович, заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України
  • Головатенко Володимир Вікторович, заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України (2019-2020)
  • Горовець Євгеній Миколайович, перший заступник Міністра юстиції України
  • Коваленко Тарас Васильович, заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
  • Ярмистий Максим Миколайович, заступник Міністра освіти і науки України (2019-2020)
  • Кизим Микола Олександрович, перший заступник Міністра освіти і науки України
  • Садов’як Ірина Дмитрівна, перший заступник Міністра охорони здоров’я України
  • Замлинський Ростислав Теодозійович, перший заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
  • Бушков Валерій Геннадійович, заступник Міністра соціальної політики України
  • Колісник Віктор Павлович, суддя Конституційного Суду України
  • Сас Сергій Володимирович, суддя Конституційного Суду України
  • Голубицький Станіслав Савелійович, суддя Верховного Суду
  • Гусак Микола Борисович, суддя Верховного Суду
  • Мороз Лариса Леонтіївна, суддя Верховного Суду
  • Кролевець Ольга Анатоліївна, суддя Верховного Суду
  • Лященко Наталія Павлівна, суддя Верховного Суду
  • Шліхта Валентин Михайлович, Голова Державного агентства водних ресурсів України

Також за отриманими заявами про можливе недостовірне декларування розпочато перевірку декларації в.о. ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Казаріна Володимира Павловича.

"Отже, наразі в повній перевірці НАЗК 278 декларацій", - вказали у НАЗК.

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Доповнення

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування. Окрім того, неконституційним було визнано положення про перевірку е-декларацій чиновників і скасовано повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

У результаті виникла кризова ситуація, яка була частково вирішена ухваленням парламентом закону про внесення змін до ЗУ “Про запобігання корупції”. Цим документом було відновлено функціонування НАЗК, а серед іншого, встановлено особливий підхід до декларування та перевірки статків суддів — моніторинг декларацій та способу життя судів має бути погоджений з Вищою радою правосуддя (ВРП). Закон набув чинності 30 грудня 2020 року.

11 березня у НАЗК заявляли, що судді подають декларації, але затверджених правил спеціальної перевірки на той момент не було.

Кампанія декларування-2021 завершилася 31 березня.

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