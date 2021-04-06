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НАПК начало проверку деклараций судей КСУ и Верховного Суда

НАПК начало проверку деклараций судей КСУ и Верховного Суда

Киев  •  УНН

 • 32530 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 27 человек. Среди них - министры, заместители министров, судьи Конституционного и Верховного Судов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Детали

Как указано, 26 деклараций подлежат проверке в порядке очередности (то есть, основанием для проверки декларации лица стала исключительно его высокая должность):

  • Лапутина Юлия Анатольевна, Министр по делам ветеранов Украины
  • Шкарлет Сергей Николаевич, Министр образования и науки Украины
  • Немчинов Олег Николаевич, Министр Кабинета Министров Украины
  • Мельник Олег Владимирович, заместитель Министра финансов Украины (2020)
  • Бедный Матвей Викторович, заместитель Министра молодежи и спорта Украины
  • Полищук Александр Николаевич, заместитель Министра обороны Украины
  • Халимон Игорь Сергеевич, заместитель Министра обороны Украины
  • Ковальчук Татьяна Ивановна, заместитель Министра внутренних дел Украины
  • Краснолучский Александр Васильевич, заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины
  • Хорев Михаил Юрьевич, заместитель Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины
  • Головатенко Владимир Викторович, заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020)
  • Горовец Евгений Николаевич, первый заместитель Министра юстиции Украины
  • Коваленко Тарас Васильевич, заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины
  • Ярмистый Максим Николаевич, заместитель Министра образования и науки Украины (2019-2020)
  • Кизим Николай Александрович, первый заместитель Министра образования и науки Украины
  • Садовьяк Ирина Дмитриевна, первый заместитель Министра здравоохранения Украины
  • Замлинский Ростислав Теодозиевич, первый заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
  • Бушков Валерий Геннадьевич, заместитель Министра социальной политики Украины
  • Колесник Виктор Павлович, судья Конституционного Суда Украины
  • Сас Сергей Владимирович, судья Конституционного Суда Украины
  • Голубицкий Станислав Савельевич, судья Верховного Суда
  • Гусак Николай Борисович, судья Верховного Суда
  • Мороз Лариса Леонтьевна, судья Верховного Суда
  • Кролевец Ольга Анатольевна, судья Верховного Суда
  • Лященко Наталья Павловна, судья Верховного Суда
  • Шлихта Валентин Михайлович, Председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины

Также по полученным заявлениям о возможном недостоверном декларировании начата проверка декларации и.о. ректора Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Казарина Владимира Павловича.

"Итак, сейчас на полной проверке НАПК 278 деклараций", - указали в НАПК.

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

Дополнение

27 октября 2020 года Конституционный Суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Кроме того, неконституционным было признано положение о проверке электронной деклараций чиновников и отменено полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

В результате возникла кризисная ситуация, которая была частично решена принятием парламентом закона о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции". Этим документом было восстановлено функционирование НАПК, а среди прочего, установлен особый подход к декларированию и проверке состояния судей - мониторинг деклараций и образа жизни судов должен быть согласован с Высшим советом правосудия (ВСП). Закон вступил в силу 30 декабря 2020 года.

11 марта в НАПК заявляли, что судьи подают декларации, но утвержденных правил специальной проверки на тот момент не было.

Кампания декларирования-2021 завершилась 31 марта.

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