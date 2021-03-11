Голова НАЗК про декларування статків суддями: затверджених правил спецперевірки немає

Цитата

“Закон, який відновив повноваження НАЗК, передбачав, що порядок перевірки статків суддів затверджується за погодженням з Вищою радою правосуддя... Тобто на сьогодні не існує такого документу як порядок перевірки суддів і суддів Конституційного суду в розумінні антикорупційного законодавства”, повідомив Новіков, пояснивши також, що “внутрішні документи державних органів, які передують прийняттю рішення, є службовою інформацією”.

Причиною відсутності порядку Новіков назвав неузгодження документу зборами КСУ та Вищої ради правосуддя.

Контекст

27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування. Крім того, неконституційним було визнано положення про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів. В результаті виникла кризова ситуація, яка була частково вирішена ухваленням парламентом закону про внесення змін до ЗУ “Про запобігання корупції”. Цим документом було відновлено функціонування НАЗК, а серед іншого, встановлено особливий підхід до декларування та перевірки статків суддів — моніторинг декларацій та способу життя судів має бути погоджений з ВРП. Закон набув чинності 30 грудня.