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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 10953 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 22059 просмотра

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Председатель НАПК о декларировании состояния судьями: утвержденных правил спецпроверки нет

Председатель НАПК о декларировании состояния судьями: утвержденных правил спецпроверки нет

Киев  •  УНН

 • 14987 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Судьи подают декларации, но утвержденных правил специальной проверки - нет. Об этом во время презентации обновленного нового Реестра коррупционеров сообщил руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Закон, который восстановил полномочия НАПК, предусматривал, что порядок проверки состояния судей утверждается по согласованию с Высшим советом правосудия... То есть на сегодняшний день не существует такого документа как порядок проверки судей и судей Конституционного суда в понимании антикоррупционного законодательства”, сообщил Новиков, объяснив также, что “внутренние документы государственных органов, предшествующих принятию решения, являются служебной информацией”.

Причиной отсутствия порядка Новиков назвал несогласованность документа собранием КСУ и Высшего совета правосудия.

Контекст

27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Кроме того, неконституционным было признано положение о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов. В результате возникла кризисная ситуация, которая была частично решена принятием парламентом закона о внесении изменений в ЗУ “О предотвращении коррупции”. Этим документом было восстановлено функционирование НАПК, а среди прочего, установлен особый подход к декларированию и проверки состояния судей — мониторинг деклараций и образа жизни судов должен быть согласован с ВРУ. Закон вступил в силу 30 декабря.

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