Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор журналисту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Верховный суд Ирана во вторник, 8 декабря, подтвердил смертный приговор, вынесенный ранее оппозиционному журналисту Рухолле Заму революционным судом в Тегеране, передает УНН со ссылкой на DW и AFP.
Зама, который долгое время проживал в Париже как беженец, правоохранительные органы Ирана обвиняют причастность к массовым протестам против иранских властей, которые происходили в конце 2017 года и в начале 2018-го, информирует агентство AFP.
Как пишет DW, Зам долгое время жил во Франции, где получил статус беженца. Там он руководил критическим к иранским властям информационным порталом Amad News.
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На родине Зама обвинили в работе на французские спецслужбы при поддержке США и Израиля, а также в “преступлениях против внутренней и внешней безопасности” и в оскорблениях в адрес Ислама. В Корпусе стражей исламской революции сообщили о задержании журналиста в октябре 2019 года, не оказав никаких подробностей о месте и времени ареста.
Напомним, в Саудовской Аравии пытали и казнили парня за сообщение WhatsApp.