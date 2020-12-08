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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 27256 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 46039 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 60056 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 74150 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109592 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112552 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125043 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 156046 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Актуальное
Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор журналисту

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор журналисту

Киев  •  УНН

 • 7286 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Верховный суд Ирана во вторник, 8 декабря, подтвердил смертный приговор, вынесенный ранее оппозиционному журналисту Рухолле Заму революционным судом в Тегеране, передает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Зама, который долгое время проживал в Париже как беженец, правоохранительные органы Ирана обвиняют причастность к массовым протестам против иранских властей, которые происходили в конце 2017 года и в начале 2018-го, информирует агентство AFP.

Как пишет DW, Зам долгое время жил во Франции, где получил статус беженца. Там он руководил критическим к иранским властям информационным порталом Amad News.

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На родине Зама обвинили в работе на французские спецслужбы при поддержке США и Израиля, а также в “преступлениях против внутренней и внешней безопасности” и в оскорблениях в адрес Ислама. В Корпусе стражей исламской революции сообщили о задержании журналиста в октябре 2019 года, не оказав никаких подробностей о месте и времени ареста.

Напомним, в Саудовской Аравии пытали и казнили парня за сообщение WhatsApp.

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