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Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок журналісту

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Верховний суд Ірану у вівторок, 8 грудня, підтвердив смертний вирок, винесений раніше опозиційному журналісту Рухоллі Заму революційним судом у Тегерані, передає УНН із посиланням на DW та AFP. 

Заму, який тривалий час проживав у Парижі як біженець, правоохоронні органи Ірану закидають причетність до масових протестів проти іранської влади, що відбувалися наприкінці 2017 року і на початку 2018-го, інформує агенція AFP.

Як пише DW, Зам довгий час жив у Франції, де отримав статус біженця. Там він керував критичним до іранської влади інформаційним порталом Amad News.

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На батьківщині Зама обвинуватили у роботі на французькі спецслужби за підтримки США та Ізраїлю, а також у “злочинах проти внутрішньої та зовнішньої безпеки” та в образах на адресу ісламу. У Корпусі вартових ісламської революції повідомили про затримання журналіста у жовтні 2019 року, не надавши жодних подробиць про місце й час арешту.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії катували та стратили хлопця за повідомлення у WhatsApp.

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