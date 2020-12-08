Верховний суд Ірану підтвердив смертний вирок журналісту
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Верховний суд Ірану у вівторок, 8 грудня, підтвердив смертний вирок, винесений раніше опозиційному журналісту Рухоллі Заму революційним судом у Тегерані, передає УНН із посиланням на DW та AFP.
Заму, який тривалий час проживав у Парижі як біженець, правоохоронні органи Ірану закидають причетність до масових протестів проти іранської влади, що відбувалися наприкінці 2017 року і на початку 2018-го, інформує агенція AFP.
Як пише DW, Зам довгий час жив у Франції, де отримав статус біженця. Там він керував критичним до іранської влади інформаційним порталом Amad News.
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На батьківщині Зама обвинуватили у роботі на французькі спецслужби за підтримки США та Ізраїлю, а також у “злочинах проти внутрішньої та зовнішньої безпеки” та в образах на адресу ісламу. У Корпусі вартових ісламської революції повідомили про затримання журналіста у жовтні 2019 року, не надавши жодних подробиць про місце й час арешту.
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