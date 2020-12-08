Вбивство журналіста Сергієнка: завершено розслідування щодо учасника злочинної організації

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування стосовно одного з виконавців викрадення та вбивства активіста і учасника „Самооборони Євромайдану Черкаської області“ — журналіста Василя Сергієнка за фактом його участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, підозрюваний у складі злочинного угруповання вчинив викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка — одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському. 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

“На даний час підозрюваний разом із ще п’ятьма особами вже перебуває на лаві підсудних за обвинуваченням у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, двоє осіб — в розшуку”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування “справ Майдану” повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області повідомлено про підозру у справі “черкаського Євромайдану”.