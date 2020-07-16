Справи Майдану: посадовцю поліції Черкащини повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполції в Черкаській області повідомлено про підозру у справі "черкаського Євромайдану". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі... повідомили про підозру начальнику відділення одного з відділів поліції ГУ Нацполції в Черкаській області”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що 24 січня 2014 року підозрюваний, перебуваючи на посаді слідчого Смілянського міськвідділу УМВС України в Черкаській області, повідомив одному із семи затриманих та доставлених до відділку громадян про підозру у нібито вчинені масових заворушень та захопленні державних будівель.
“Насправді потерпілий не вчиняв жодних кримінальних правопорушень та під час акції протесту знаходився неподалік від приміщення Черкаської облдержадміністрації”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що правоохоронець підозрюється у виконанні явно злочинного наказу та притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування “справ Майдану” повідомив про підозри силовикам та скерував до суду справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка.