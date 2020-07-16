Дела Майдана: должностному лицу полиции Черкасской области сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле "черкасского Евромайдана". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи... сообщили о подозрении начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполции в Черкасской области", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что 24 января 2014-го подозреваемый, находясь в должности следователя Смелянского горотдела УМВД Украины в Черкасской области, сообщил одному из семи задержанных и доставленных в отделение граждан о подозрении в якобы совершенных массовых беспорядков и захвате государственных зданий.
"На самом деле потерпевший не совершал никаких уголовных преступлений и во время акции протеста находился неподалеку от помещения Черкасской облгосадминистрации", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что правоохранитель подозревается в исполнении явно преступного приказа и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с искусственным созданием доказательств (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию "дел Майдана" сообщило о подозрениях силовикам и направило в суд дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко.