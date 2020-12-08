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Убийство журналиста Сергиенко: завершено расследование в отношении участника преступной организации

Убийство журналиста Сергиенко: завершено расследование в отношении участника преступной организации

Киев  •  УНН

 • 11281 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника “Самообороны евромайдан Черкасской области” — журналиста Василия Сергиенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника „Самообороны Евромайдана Черкасской области“ — журналиста Василия Сергиенко по факту его участия в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки совершил угон, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко — одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском. 4 апреля 2014 года активиста похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

“В настоящее время подозреваемый вместе с еще пятью лицами уже находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, два человека — в розыске”, — отмечается в сообщении.

Напомним, специальное следственное подразделение ГБР по расследованию “дел Майдана” сообщил о подозрениях силовикам и направило в суд дело об убийстве журналиста Василия Сергиенко. Начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в деле “черкасского Евромайдана”.

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