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У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців

У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців. У неділю, 26 квітня, підтримувана державою Комісія з прав людини повідомила про відповідний указ короля Салмана, передає УНН із посиланням на DW.

“Це означає, що ті злочинці, яких засудили до смертної кари за злочини, які вони вчинили неповнолітніми, не будуть страчені. А ті, хто вчинить злочин у неповнолітньому віці, відтепер засуджуватимуться до ув’язнення на максимальний десятирічний термін”, — наводить слова голови комісії Аввада Алаввада видання.

Так, за словами Алаввада, це рішення дозволяє сформувати в королівстві “сучасніший кримінальний кодекс” та демонструє його намір проводити реформи в галузі прав людини навіть в умовах пандемії коронавірусу.

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Міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали Саудівську Аравію до скасування смертної кари, особливо стосовно неповнолітніх. Згідно з оприлюдненою 21 квітня доповіддю Amnesty International, у 2019 році в Саудівській Аравії були страчені 184 особи, що є найвищим показником у країні за весь час спостереження.

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