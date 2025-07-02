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Верховный суд отменил решение о запрете партии "Наш край"

Киев • УНН

 • 285 просмотра

Верховный Суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу партии "Наш край", отменив решение о ее запрете. Новое постановление суда вступило в силу и не подлежит обжалованию, отказав Министерству юстиции в иске.

Верховный суд отменил решение о запрете партии "Наш край"

Верховный Суд Украины удовлетворил апелляционную жалобу политической партии "Наш край" и отменил предыдущее решение по иску Министерства юстиции о ее запрете. Новое постановление суда вступило в силу и не подлежит обжалованию. Об этом УНН рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Детали

Суд постановил апелляционную жалобу политической партии "Наш край" удовлетворить. Таким образом решение Восьмого апелляционного административного суда от 19.06.2024 было отменено. По делу было принято новое судебное решение, по которому в удовлетворении иска Министерства юстиции было отказано. Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит

- сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Верховного суда.

Также коллегия судей отметила, что постановление было принято с особым мнением двух из пяти судей: судьи-докладчика Радышевской и судьи Кашпур. Под "особым мнением" подразумевается несогласие с окончательным решением суда или его формулировкой.

Полный текст постановления будет составлен и изложен в реестре судебных решений в течение пяти дней

 - добавили в пресс-службе.

Дополнение

В партии указали, что "1 июля Верховный суд Украины вынес решение о законности деятельности партии "Наш Край" и незаконности попыток ее запретить....Обвинения в адрес партии с требованием ее запрета из-за якобы пророссийских и антигосударственных позиций были признаны судом безосновательными и незаконными".

Напомним

19 июня Восьмой апелляционный административный суд завершил рассмотрение дела № 857/6/24, касающегося запрета политической партии "Наш край". Коллегия судей приняла решение в пользу Министерства юстиции Украины, поддержав требование о прекращении деятельности этой политсилы.

Согласно постановлению, все материальные и финансовые ресурсы партии, включая имущество, средства и активы ее региональных отделений, подлежали передаче в собственность государства. Толчком к подаче иска стало обращение Бобровицкого городского совета, который назвал "Наш край" политической силой, якобы причастной к коллаборационизму и измене государственных интересов. Политсила подала апелляционную жалобу.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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