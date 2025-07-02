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Верховний суд скасував рішення про заборону партії "Наш край"

Київ • УНН

 • 337 перегляди

Верховний Суд України задовольнив апеляційну скаргу партії "Наш край", скасувавши рішення про її заборону. Нова постанова суду набрала чинності та не підлягає оскарженню, відмовивши Міністерству юстиції у позові.

Верховний суд скасував рішення про заборону партії "Наш край"

Верховний Суд України задовольнив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" та скасував попереднє рішення за позовом Міністерства юстиції про її заборону. Нова постанова суду набрала чинності та не підлягає оскарженню. Про це УНН розповіли у пресслужбі Верховного суду.

Деталі

Суд постановив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" задовольнити. Таким чином рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19.06.2024 було скасоване. У справі було прийняте нове судове рішення, за яким у задоволенні позову Міністерства юстиції було відмовлено. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає

- повідомили кореспонденту УНН у пресслужбі Верховного суду.

Також колегія суддів наголосила, що постанова була ухвалена з окремою думкою двох з п'яти суддів: судді-доповідача Радишевської та судді Кашпур. Під "окремою думкою" мається на увазі не погодження із кінцевим рішенням суду або його формулюванням.

Повний текст постанови буде складено та викладено у реєстрі судових рішень упродовж пʼяти днів

 - додали у пресслужбі.

Доповнення

У партії вказали, що "1 липня Верховний суд України виніс рішення про законність діяльності партії "Наш Край" та незаконність спроб її заборонити....Звинувачення на адресу партії з вимогою її заборони через нібито проросійську та антидержавницьку позиції були визнані судом безпідставними та незаконними".

Нагадаємо

19 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд завершив розгляд справи № 857/6/24, що стосувалася заборони політичної партії "Наш край". Колегія суддів ухвалила рішення на користь Міністерства юстиції України, підтримавши вимогу про припинення діяльності цієї політсили.

Відповідно до постанови, усі матеріальні й фінансові ресурси партії, включно з майном, коштами та активами її регіональних осередків, підлягали передачі у власність держави. Поштовхом до подання позову стало звернення Бобровицької міської ради, яка назвала "Наш край" політичною силою, що нібито причетна до колабораціонізму й зради державних інтересів. Політсила подала апеляційну скаргу.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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