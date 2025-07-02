Верховний суд скасував рішення про заборону партії "Наш край"

Верховний Суд України задовольнив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" та скасував попереднє рішення за позовом Міністерства юстиції про її заборону. Нова постанова суду набрала чинності та не підлягає оскарженню. Про це УНН розповіли у пресслужбі Верховного суду.

Суд постановив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" задовольнити. Таким чином рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19.06.2024 було скасоване. У справі було прийняте нове судове рішення, за яким у задоволенні позову Міністерства юстиції було відмовлено. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає