Верховный Суд оставил в силе санкции СНБО против Порошенко

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда не удовлетворил иск пятого президента Украины Петра Порошенко об отмене санкций, введенных решением Совета национальной безопасности и обороны. Об этом во время оглашения решения сообщила председательствующая судья Олеся Радышевская, пишет УНН.

Суд решил – в удовлетворении административного иска Порошенко Петра Алексеевича к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, СНБО, Кабинета Министров Украины, Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Украины о признании противоправным и отмене Указа в части применения санкций – отказать - объявила судья.

Отмечается, что решение принято коллегией из пяти судей, при этом двое из них высказали особые мнения.

После вступления решения в законную силу стороны будут иметь право в течение 30 дней обратиться с кассационной жалобой в Большую Палату Верховного Суда.

Напомним

Санкции против Порошенко были введены по делу о госизмене в связи с закупкой угля в "лднр".