Верховный Суд оставил без изменений наказание экс-сотруднику Генпрокуратуры Сусу: 7 лет заключения и конфискация имущества

Верховный Суд оставил без изменений наказание бывшему заместителю начальника Департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу - 7 лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на САП.

Детали

18 апреля 2024 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить без изменений постановление Апелляционной палаты ВАКС от 4 сентября 2023 года, которым бывший заместитель начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрий Сус приговорен к 7 годам лишения свободы.

"Верховный Суд ... отклонил кассационные жалобы стороны защиты и подтвердил законность постановления апелляционного суда. Таким образом, Сус признан виновным в совершении преступлений... и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества", - говорится в сообщении.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним

Сусу инкриминировали присвоение и продажу имущества на 814 тысяч грн, которое было изъято во время обысков подпольных казино в Киеве.