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Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен

Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 18:33  •  750 просмотра

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Верховный Суд подтвердил законность изъятия более 3 млн грн необоснованных активов у бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции.

Верховный Суд подтвердил законность взыскания более 3 млн грн необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Нацполиции Андрея Аносова. Об окончательном судебном решении по этому делу сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Таким образом, Верховный Суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации о взыскании в доход государства необоснованных активов экс-чиновника Нацпола.

- сообщили в САП.

Детали

Взыскание в госказну более трех миллионов гривен активами с экс заместителя начальника Департамента Нацполиции стало возможным благодаря тому, что Верховный Суд поддержал позицию САП и оставил без изменений решение ВАКС от 05.09.2022 а также постановление Апелляционной палаты ВАКС от 29.03.2023. Согласно этим документам деньги бывшего правоохранителя признали необоснованно приобретенными, поэтому подлежат списанию в пользу государства.

Отметим, что решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение20 февраля 2024, 17:54 • 7979 просмотров

Напомним

В конце марта прошлого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность взыскания более 3 млн грн необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Нацполиции Андрея Аносова. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
Верховний Суд оголосив остаточне рішення у справі екскерівника Нацполу, який незаконно розжився на понад 3 мільйонів гривень
The Supreme Court announced the final decision in the case of the former head of the National Police, who illegally got more than UAH 3 million
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Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен

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