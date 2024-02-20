Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен

Верховный Суд подтвердил законность взыскания более 3 млн грн необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Нацполиции Андрея Аносова. Об окончательном судебном решении по этому делу сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

Таким образом, Верховный Суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации о взыскании в доход государства необоснованных активов экс-чиновника Нацпола. - сообщили в САП.

Детали

Взыскание в госказну более трех миллионов гривен активами с экс заместителя начальника Департамента Нацполиции стало возможным благодаря тому, что Верховный Суд поддержал позицию САП и оставил без изменений решение ВАКС от 05.09.2022 а также постановление Апелляционной палаты ВАКС от 29.03.2023. Согласно этим документам деньги бывшего правоохранителя признали необоснованно приобретенными, поэтому подлежат списанию в пользу государства.

Отметим, что решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Напомним

В конце марта прошлого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность взыскания более 3 млн грн необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Нацполиции Андрея Аносова.