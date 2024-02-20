Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен
Киев • УНН
Верховный Суд подтвердил законность изъятия более 3 млн грн необоснованных активов у бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции.
Верховный Суд подтвердил законность взыскания более 3 млн грн необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Нацполиции Андрея Аносова. Об окончательном судебном решении по этому делу сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.
Таким образом, Верховный Суд принял окончательное решение по делу о гражданской конфискации о взыскании в доход государства необоснованных активов экс-чиновника Нацпола.
Детали
Взыскание в госказну более трех миллионов гривен активами с экс заместителя начальника Департамента Нацполиции стало возможным благодаря тому, что Верховный Суд поддержал позицию САП и оставил без изменений решение ВАКС от 05.09.2022 а также постановление Апелляционной палаты ВАКС от 29.03.2023. Согласно этим документам деньги бывшего правоохранителя признали необоснованно приобретенными, поэтому подлежат списанию в пользу государства.
Отметим, что решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Махинации на медицинских закупках: двум депутатам Запорожского облсовета и помощнику одного из них объявили подозрение20 февраля 2024, 17:54 • 7979 просмотров
Напомним
В конце марта прошлого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность взыскания более 3 млн грн необоснованных активов бывшего заместителя начальника департамента Нацполиции Андрея Аносова.
Верховный Суд объявил окончательное решение по делу экс-руководителя Нацпола, который незаконно разжился на более 3 миллионов гривен
Верховный Суд подтвердил законность изъятия более 3 млн грн необоснованных активов у бывшего заместителя начальника департамента Национальной полиции.
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