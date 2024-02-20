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Верховний Суд оголосив остаточне рішення у справі екскерівника Нацполу, який незаконно розжився на понад 3 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 30509 перегляди

Верховний Суд підтвердив законність вилучення понад 3 млн грн необґрунтованих активів у колишнього заступника начальника департаменту Національної поліції.

​​Верховний Суд підтвердив законність стягнення понад 3 млн грн необґрунтованих активів колишнього заступника начальника департаменту Нацполіції Андрія Аносова. Про остаточне судове рішення по цій справі повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає УНН.

Таким чином, Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави необґрунтованих активів експосадовця Нацполу.

– повідомили у САП.

Деталі

Стягнення в держказну понад трьох мільйонів гривень активами з екс заступника начальника Департаменту Нацполіції стало можливим завдяки тому, що Верховний Суд підтримав позицію САП та залишив без змін рішення ВАКС від 05.09.2022 а також ухвалу Апеляційної палати ВАКС від 29.03.2023. Згідно з цими документами гроші колишнього правоохоронця визнали необґрунтовано набутими, відтак підлягають списанню на користь держави.

Зазначимо, що рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

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Нагадаємо

Наприкінці березня минулого року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність стягнення понад 3 млн грн необґрунтованих активів колишнього заступника начальника департаменту Нацполіції Андрія Аносова. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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