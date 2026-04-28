Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине еще на 90 суток

$44.090.0951.760.21
ukenru
Эксклюзив
10:19 • 1184 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
10:10 • 2682 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
Эксклюзив
27 апреля, 18:35 • 15217 просмотра
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Эксклюзив
27 апреля, 15:38 • 34754 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Эксклюзив
27 апреля, 14:32 • 30750 просмотра
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40 • 36400 просмотра
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричестваPhoto
27 апреля, 05:20 • 51009 просмотра
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
Эксклюзив
26 апреля, 14:53 • 47677 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Эксклюзив
26 апреля, 14:37 • 67228 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Эксклюзив
26 апреля, 10:10 • 53219 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
Популярные новости
Папа Лев заявил о смещении приоритетов Церкви от сексуальной этики к вопросам справедливости28 апреля, 00:57 • 11455 просмотра
Азия сталкивается с риском затяжного топливного шока из-за кризиса на Ближнем Востоке28 апреля, 01:14 • 4506 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 13981 просмотра
Цены на нефть стабилизируются на фоне переговоров США и Ирана и блокады Ормузского проливаPhoto28 апреля, 03:40 • 14711 просмотра
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе07:24 • 9280 просмотра
публикации
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
10:19 • 1196 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
Эксклюзив
10:10 • 2694 просмотра
Главные праздники мая, которые нельзя пропустить08:48 • 4258 просмотра
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе07:24 • 9468 просмотра
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкусPhoto27 апреля, 14:50 • 27296 просмотра
Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине еще на 90 суток

Киев • УНН

Рада продлила военное положение в Украине на 90 суток с 4 мая 2026 года. За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения. Соответствующий проект закона был принят 28 апреля 2026 года, сообщает УНН.

"За" данный законопроект проголосовали 315 народных депутатов, "против" - 2, воздержались - 0, не голосовали - 17.

Данный документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предложил продлить действие в Украине военного положения (№15197) и всеобщей мобилизации (№15198).

"Национальный регистр ухылянтов": движение "Честная мобилизация" призвало присылать данные об известных людях, уклоняющихся от армии27.04.26, 13:28 • 14407 просмотров

Евгений Устименко

