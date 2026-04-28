Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине еще на 90 суток

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения. Соответствующий проект закона был принят 28 апреля 2026 года, сообщает УНН.

Детали

"За" данный законопроект проголосовали 315 народных депутатов, "против" - 2, воздержались - 0, не голосовали - 17.

Данный документ продлевает срок действия военного положения в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предложил продлить действие в Украине военного положения (№15197) и всеобщей мобилизации (№15198).

