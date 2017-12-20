Верховная Рада оставила в силе отмену возмещения НДС производителям масличных культур
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховная Рада Украины не стала отзывать изменения в Налоговый кодекс Украины, среди которых отмена возмещения НДС производителям масличных культур: подсолнечника, сои и рапса, сообщает УНН.
Соответствующее постановление №6776-П об отмене изменений в Налоговый кодекс Украины от 07.12.2017 поддержало всего 33 народных депутата, остальные – или отсутствовали, или не голосовали, или воздержались.
Среди тех, кто был против пересмотра налоговых изменений:
- народные депутаты от БПП: С.Алексеев, М.Довбенко, М.Ионова, Ю.Мамчур, Г.Тимиш, И.Фриз, Н.Южанина
- народные депутаты от Народного Фронта: Ю.Береза, М.Бурбак, М.Величкович, Ю.Вознюк, В.Данилин, В.Бабенко, Е.Бойко, С.Драюк, И.Ефремова, В.Корчик, И.Котвицкий, Е.Ледовских, О.Романовский, А.Река, А.Сочка, С.Фаермарк, М.Федорук;
- народные депутаты от Оппозиционного блока: В.Гусак, А.Гальченко, А.Мартовицкий, С.Сажко, И.Шурма;
- народный внефракционый депутат: И.Геращенко.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, в том числе правку №180, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника. Категорически против такой инициативы выступили аграрии, которые заявили, что готовятся к всеукраинской акции протеста.
По словам генерального директора ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям — переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания “Кернел”, которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.
Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.
Обеспокоен был и Президент Украины.