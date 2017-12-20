Верховна Рада залишила в силі скасування відшкодування ПДВ виробникам олійних культур
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України не стала відкликати зміни до Податкового кодексу України, серед яких скасування відшкодування ПДВ виробникам олійних культур: соняшнику, сої та ріпаку, повідомляє УНН.
Відповідну постанову №6776-П про скасування змін до Податкового кодексу України від 07.12.2017 підтримало всього 33 народних депутата, інші - або були відсутні, або не голосували, або утрималися.
Серед тих, хто був проти перегляду податкових змін:
- народні депутати від БПП: С.Алексєєв, М.Довбенко, М.Іонова, Ю.Мамчур, Г.Тіміш, І.Фріз, Н.Южаніна;
- народні депутати від Народного Фронту: Ю.Береза, М.Бурбак, М.Величкович, Ю.Вознюк, В.Данілін, В.Бабенко, О.Бойко, С.Драюк, І.Єфремова, В.Корчик, І.Котвіцький, О.Ледовських, О.Романовський, А.Река, О.Сочка, С.Фаермарк, М.Федорук;
- народні депутати від Опозиційного блоку: В.Гусак, А.Гальченко, А.Мартовіцкій, С.Сажко, І.Шурма;
- народний позафракційний депутат: І.Геращенко.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу України, в тому числі правку №180, яка передбачає скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшнику. Категорично проти такої ініціативи виступили аграрії, які заявили, що готуються до всеукраїнської акції протесту.
За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям - переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія "Кернел", яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.
Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань аграрної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.
Стурбований був і Президент України.