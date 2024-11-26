Верещук опровергла заявления о массовом возвращении украинцев на оккупированные территории

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук жестко раскритиковала политиков, которые заявляют о якобы массовом возвращении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на временно оккупированные территории (ВОТ). Она подчеркнула, что эти слова - ничто иное, как «ложь и хайп на чувствительной теме». Об этом Верещук написала в соцсетях, передает УНН.

Детали

В последнее время некоторые наши политики почему-то начали делать заявления, что внутренние переселенцы тысячами возвращаются на ВОТ. Эти «политики» утверждают, что якобы украинцы едут в оккупацию, потому что, мол, государство недостаточно им помогает с жильем, деньгами и работой. Вот что я вам скажу безответственные любители хайпа: вы врете, когда говорите о тысячах ВПЛ, которые возвращаются на ВОТ - заявила Верещук.

Она добавила, что никакой подтвержденной статистики нет и не может быть.

«Это исключительно хайп ради громких заголовков», - написала Верещук.

По ее словам, государство выполняет все свои обещания перед переселенцами, насколько это возможно в условиях войны. Хотя помощь ограничена, это не причина ехать в оккупацию. Верещук отметила, что государство не может подарить всем переселенцам по квартире, но жилье для них есть. А работа, для тех, кто хочет работать, также есть.

«Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи», - добавила Верещук.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины также отметила, что такие заявления политиков - это неуважение к миллионам украинцев, которые вынуждены были покинуть ВОТ, но смогли адаптироваться и начать новую жизнь. Верещук подчеркнула, что подобные высказывания усиливают враждебный нарратив о якобы лучших условиях в оккупации, что наносит вред государству. По ее мнению, эти слова не имеют ничего общего с заботой о людях и являются исключительно попыткой политиков привлечь к себе внимание.

Ранее

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории. Из них, по его словам, примерно 70 тысяч осели в Мариуполе. Причиной такого возвращения Ткаченко назвал то, что переселенцы не получили должной поддержки от государства, в частности жилья, социальных выплат и возможности трудоустроиться.

Затем Ткаченко опроверг свое заявление.

«Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение», - заявил он.