Верещук встретилась с военным атташе Австрии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с военным атташе Австрии полковником Манфредом Штахером, передает УНН.
Цитата:
"Вчера встречалась с военным атташе Австрии полковником Манфредом Штахером. Обсудили вопросы развития оборонного сотрудничества, в частности по разминированию и военному образованию", - написала она.
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Верещук заявила, что в текущих геополитических условиях, рамочное оборонное соглашение с США - это оптимальный инструмент.