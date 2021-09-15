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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 31821 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133208 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123489 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120277 просмотра

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Верещук встретилась с военным атташе Австрии

Верещук встретилась с военным атташе Австрии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук на своей странице в Facebook рассказала о встрече с военным атташе Австрии полковником Манфредом Штахером, передает УНН.

Цитата:

"Вчера встречалась с военным атташе Австрии полковником Манфредом Штахером. Обсудили вопросы развития оборонного сотрудничества, в частности по разминированию и военному образованию", - написала она.

Ранее

Верещук заявила, что в текущих геополитических условиях, рамочное оборонное соглашение с США - это оптимальный инструмент.

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