Верещук зустрілася з військовим аташе Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Голова підкомітету з державної безпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook розповіла про зустріч з військовим аташе Австрії полковником Манфредом Штахером, передає УНН.
Цитата:
“Вчора мала зустріч з військовим аташе Австрії полковником Манфредом Штахером. Обговорили питання розвитку оборонної співпраці, зокрема щодо розмінування та військової освіти”, — написала вона.
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Верещук заявила, що в поточних геополітичних умовах, рамкова оборонна угода із США — це оптимальний інструмент.