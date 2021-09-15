Верещук зустрілася з військовим аташе Австрії

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“Вчора мала зустріч з військовим аташе Австрії полковником Манфредом Штахером. Обговорили питання розвитку оборонної співпраці, зокрема щодо розмінування та військової освіти”, — написала вона.

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