Верещук: ВСУ не будут сдавать Мариуполь

По ее словам, МО РФ предложило украинской стороне «сложить оружие и выйти через зеленые коридоры с белыми флагами» в соответствующем письме.

«Написали кучу пустых слов, каких-то исторических экскурсов…

Наш ответ очевиден – мы не согласимся с этим. Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», - заявила Верещук.