Верещук: ВСУ не будут сдавать Мариуполь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинская армия не сложит оружие в Мариуполе и не покинет город. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.
По ее словам, МО РФ предложило украинской стороне «сложить оружие и выйти через зеленые коридоры с белыми флагами» в соответствующем письме.
«Написали кучу пустых слов, каких-то исторических экскурсов…
Наш ответ очевиден – мы не согласимся с этим. Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», - заявила Верещук.