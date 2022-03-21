Верещук: ЗСУ не здаватимуть Маріуполь

За її словами, МО РФ запропонувало українській стороні «скласти зброю та вийти через зелені коридори з білими прапорами» у відповідному листі.

«Написали купу пустих слів, якихось історичних екскурсів…

Наша відповідь очевидна – ми не погодимося з цим. Ні про які здавання та складання зброї мови йти не може. Ми вже повідомили про це російську сторону», - заявила Верещук.