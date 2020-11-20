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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 27030 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 45812 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 59885 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 73998 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 109564 просмотра

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Верещук: есть шансы, что бюджет на 2021 год будет принят не в Новогоднюю ночь

Киев  •  УНН

 • 11838 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Как быстро парламент утвердит бюджет на следующий год - зависит от Кабмина. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Я думаю, есть шансы, что бюджет будет принят не в Новогоднюю ночь. Но это также зависит и от Кабинета Министров. Как быстро и как качественно они подадут скорректированный, доработанный бюджет", - сказала она.

Приоритетными являются вопросы образования, медицины и обороны, продолжила Верещук.

"Мы видели бюджет безопасности и обороны, и понимаем, что это максимально возможная цифра. Вопросы остаются по медицине и образованию. Нам очень важно, чтобы они были обеспечены на должном уровне", - подчеркнула Верещук.

Ранее Ирина Верещук заявила, что менять правительство до утверждения бюджета на следующий год нецелесообразно.

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