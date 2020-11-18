Верещук про відставку уряду: до затвердження бюджету недоцільно

“Після бюджетного процесу давайте говорити. Нам треба завершити бюджетний процес. Нам треба зрозуміти, що відбувається з локдауном.

І знову же таки, а що дасть відставка уряду? Ми впевнені, що новий уряд зарадить ситуації. А от давайте завершимо з бюджетом і будемо говорити. До уряду дуже багато питань”, — сказала нардеп.

Раніше Верещук зазначала, що зміна Кабміну — це втрата двох-трьох місяців, поки нові міністри увійдуть у стан справ. Але нині для цього часу немає. Зокрема Верещук проти відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова у розпал пандемії.