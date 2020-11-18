Верещук про відставку уряду: до затвердження бюджету недоцільно
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. До уряду багато питань, але до затвердження Бюджету-2021 змінювати його недоцільно. Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає УНН.
“Після бюджетного процесу давайте говорити. Нам треба завершити бюджетний процес. Нам треба зрозуміти, що відбувається з локдауном.
І знову же таки, а що дасть відставка уряду? Ми впевнені, що новий уряд зарадить ситуації. А от давайте завершимо з бюджетом і будемо говорити. До уряду дуже багато питань”, — сказала нардеп.
Раніше Верещук зазначала, що зміна Кабміну — це втрата двох-трьох місяців, поки нові міністри увійдуть у стан справ. Але нині для цього часу немає. Зокрема Верещук проти відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова у розпал пандемії.