Верещук об отставке правительства: до утверждения бюджета нецелесообразно

"После бюджетного процесса давайте говорить. Нам надо завершить бюджетный процесс. Нам надо понять, что происходит с локдауном.

И снова же, а что даст отставка правительства? Мы уверены, что новое правительство поможет ситуации. А вот давайте завершим с бюджетом и будем говорить. К правительству очень много вопросов", - сказала нардеп.

Ранее Верещук отмечала, что смена Кабмина - это потеря двух-трех месяцев, пока новые министры войдут в курс дел. Но сейчас для этого времени нет. В частности Верещук против отставки министра здравоохранения Максима Степанова в разгар пандемии.