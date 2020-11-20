Верещук: є шанси, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий не в Новорічну ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Як швидко парламент затвердить бюджет на наступний рік - залежить від Кабміну. Про це в ефірі одного із телеканалів розповіла народний депутат України від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Я думаю, є шанси, що бюджет буде прийнятий не в Новорічну ніч. Але це також залежить і від Кабінету Міністрів. Як швидко і як якісно вони подадуть скорегований, допрацьований бюджет", - сказала вона.
Пріоритетними є питання освіти, медицини та оборони, продовжила Верещук.
"Ми бачили бюджет безпеки і оборони, і розуміємо, що це максимально можлива цифра. Питання залишаються по медицині і освіті. Нам дуже важливо, щоб вони були забезпечені на належному рівні", - наголосила Верещук.
Раніше Ірина Верещук заявила, що змінювати уряд до затвердження бюджету на наступний рік недоцільно.