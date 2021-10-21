Верещук: качественный контент - вот что главное для политических ток-шоу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире ток-шоу № 1 Василия Голованова отметила, что качество контента является главной проблемой определенных политических эфиров. Так она ответила на обвинения в адрес власти, что депутатов не пускают на определенные телеэфиры, передает УНН.
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"Нас много, а телеканалов не так много и желающих больше. Среди депутатов есть конкуренция, чтобы попасть на определенные программы, потому что они качественные", - прокомментировала нардеп.
Верещук добавляет, что сама выбирает на какие эфиры ей ходить, и никаких указаний из Офиса Президента она не получает.
"Если мы знаем, что программа превратится в балаган, к примеру, если я вижу гостей, которые сделают из шоу балаган - я просто не иду туда. Мне не нужно для этого никаких указаний из Офиса Президента", - резюмировала она.
"Делайте качественный контент и все будет хорошо. И будет очередь из депутатов на эфиры", - добавляет политик.