Верещук: якісний контент - ось що головне для політичних ток-шоу

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“Нас багато, а телеканалів не так багато й охочих більше. Серед депутатів є конкуренція, щоб потрапити на певні програми, бо вони якісні”, — прокоментувала нардеп.

Верещук додає, що сама обирає на які ефіри їй ходити, і ніяких вказівок з Офісу Президента вона не отримує.

“Якщо ми знаємо, що програма перетвориться на балаган, до прикладу, якщо я бачу гостей, які зроблять із шоу балаган — я просто не йду туди. Мені не потрібно для цього ніяких вказівок з Офісу Президента”, — резюмувала вона.

“Робіть якісний контент і все буде добре. І буде черга з депутатів на ефіри” — додає політик.