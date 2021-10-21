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Верещук: якісний контент - ось що головне для політичних ток-шоу

Київ • УНН

 • 16450 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук в ефірі ток-шоу № 1 Василя Голованова зауважила, що якість контенту є головною проблемою певних політичних ефірів. Так вона відповіла на звинувачення на адресу влади, що депутатів не пускають на певні телеефіри, передає УНН.

Верещук: якісний контент - ось що головне для політичних ток-шоу

Цитата

“Нас багато, а телеканалів не так багато й охочих більше. Серед депутатів є конкуренція, щоб потрапити на певні програми, бо вони якісні”, — прокоментувала нардеп.

Верещук додає, що сама обирає на які ефіри їй ходити, і ніяких вказівок з Офісу Президента вона не отримує.

“Якщо ми знаємо, що програма перетвориться на балаган, до прикладу, якщо я бачу гостей, які зроблять із шоу балаган — я просто не йду туди. Мені не потрібно для цього ніяких вказівок з Офісу Президента”, — резюмувала вона.

“Робіть якісний контент і все буде добре. І буде черга з депутатів на ефіри” — додає політик.

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