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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51401 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Верещук отреагировала на высказывание, что Украина провоцирует Россию на агрессию

Верещук отреагировала на высказывание, что Украина провоцирует Россию на агрессию

Киев  •  УНН

 • 15589 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук в прямом эфире отреагировала на высказывание, что Украина провоцирует Российскую Федерацию на агрессию, передает УНН.

Цитата

“Мы можем сколько угодно критиковать власть, критика будет и объективной, и порой субъективной, но критика нужна, мы в демократической стране. Но когда мы сеем уныние к государству, когда мы говорим, что мы сами, оказывается, спровоцировали Путина, то тогда у меня вопрос, что мы вообще здесь делаем”, — подчеркнула она.

Верещук считает, что на седьмом году международной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, говорить о каких-то провокации со стороны нашей страны — антигосударственная позиция.

“Мы спровоцировали Россию, то есть миролюбивую Россию? Которая к примеру, без провокаций — я вижу, что не все знают современную историю Украины поэтому я повторю — в 2003 году во время действия нашего вечного мира о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией, при остальном ряде договоров, которых у нас было много десятков, нападает на Украину на острове Тузла, буквально, агрессивно. Это уже совсем другие дела, был Леонид Данилович, было СБУ, были пограничники, сказали, будем стрелять и Путин отполз. Но говорить сейчас в данном случае, что мы, оказывается, провоцировали Россию на агрессию — это безответственно я считаю, это не по государственному”, — резюмировала нардеп.

Ранее было

Верещук анонсировала появление Центра противодействия дезинформации.

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