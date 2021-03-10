Верещук: в Україні розпочне роботу Центр протидії дезінформації

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“У нас немає такого центру і така форма співпраці з НАТО є дуже дієвою. Нас у цьому підтримує НАТО, це питання обговорюється вже декілька років поспіль, але лише зараз за політичної волі Президента Зеленського, воно знайшло свій якісний вимір. Зрозуміло, що спочатку потрібно було домовитися з країнами НАТО, де не всі були охочі долучатися. Якийсь подібний центр є в Естонії, щось подібне є у Фінляндії”, — прокоментувала вона в ефірі телеканала “Рада”.

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Україна є форпостом, який тримає країни НАТО між Російською Федерацією, тому апробація усіх дезінформаційних інструментів Російської Федерації відбувається найбільше в Україні, додає Верещук.

“І ми маємо практичний досвід, якого немає в країнах НАТО, вони це дуже цінують і дуже підтримують, вони розуміють, що практичний Центр відбиття гібридних загроз в частині інформаційної політики є абсолютно очевидним і виправданим. Ніхто крім нас не знає краще як може діяти або протидіяти Росія на території з якою вона воює. І очевидно, що НАТО в такому випадку дуже підтримують такий Центр, ми їм за це вдячні”, — зауважила нардеп.

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Вона також повідомила, що спочатку Центр протидії дезінформації буде внутрішнім, а надалі розшириться стратегічно до міжнародного рівня.

“У центрі будуть працювати міжнародні спеціалісти з країн НАТО. Як керівник групи з гібридних загроз у нас у Комітеті я вважаю, що це буде величезний крок і приклад реальної співпраці та взаємодії з країнами НАТО”, — резюмувала Верещук.