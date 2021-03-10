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Верещук: в Украине начнет работу Центр противодействия дезинформации

Верещук: в Украине начнет работу Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

 • 11341 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что в Украине начнет работу Центр противодействия дезинформации, который в дальнейшем станет международным, передает УНН.

Цитата

"У нас нет такого центра и такая форма сотрудничества с НАТО очень действенна. Нас в этом поддерживает НАТО, этот вопрос обсуждается уже несколько лет подряд, но только сейчас при политической воле Президента Зеленского, он нашел качественное измерение. Понятно, что сначала нужно было договориться со странами НАТО, не все были желающие участвовать. Какой-то подобный центр есть в Эстонии, что-то подобное есть в Финляндии", - прокомментировала она в эфире телеканала "Рада".

Детали

Украина является форпостом, который держит страны НАТО между Российской Федерацией, так апробация всех дезинформационных инструментов Российской Федерации происходит больше всего в Украине, добавляет Верещук.

"И мы имеем практический опыт, которого нет в странах НАТО, они это очень ценят и очень поддерживают, они понимают, что практический Центр отражения гибридных угроз в части информационной политики является абсолютно очевидным и оправданным. Никто кроме нас не знает лучше как может действовать или противодействовать Россия на территории которой она воюет. И очевидно, что НАТО в таком случае очень поддерживают такой Центр, мы им за это благодарны", - отметила нардеп.

Добавим

Она также сообщила, что сначала Центр противодействия дезинформации будет внутренним, а в дальнейшем расширится стратегически до международного уровня.

"В центре будут работать международные специалисты из стран НАТО. Как руководитель группы по гибридным угрозам у нас в Комитете я считаю, что это будет огромный шаг и пример реального сотрудничества и взаимодействия со странами НАТО", - резюмировала Верещук.

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