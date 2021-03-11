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Верещук відреагувала на вислів, що Україна провокує Росію на агресію

Київ • УНН

 • 15605 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук у прямому ефірі відреагувала на вислів, що Україна провокує Російську Федерацію на агресію, передає УНН.

Цитата

“Ми можемо скільки завгодно критикувати владу, критика буде і об’єктивною, і деколи суб’єктивною, але критика потрібна, ми в демократичній країні. Але коли ми сіємо зневіру до держави, коли ми говоримо, що ми самі, виявляється, спровокували Путіна, то тоді у мене питання, що ми взагалі тут робимо”, — наголосила вона.

Верещук вважає, що на сьомому році міжнародної збройної агресії Російської Федерації проти України, говорити про якісь провокації з боку нашої країни — антидержавницька позиція.

“Ми спровокували Росію, тобто миролюбиву Росію? Яка до прикладу, без жодних провокацій — я бачу, що не всі знають сучасну історію України тому я повторю — у 2003 році під час дії нашого вічного миру про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією, під час решти низки договорів, яких у нас було багато десятків, нападає на Україну на острові Тузла, буквально, агресивно. Це вже зовсім інші справи, був Леонід Данилович, було СБУ, були прикордонники, які сказали, будемо стріляти і Путін відповз. Але говорити зараз у даному випадку, що ми, виявляється, провокували Росію на агресію — це безвідповідально я вважаю, це не по державницьки”, — резюмувала нардеп.

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Верещук анонсувала появу Центру протидії дезінформації.

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