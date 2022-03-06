Верещук: В Украине тысячи иностранных студентов страдают от голода, холода и обстрелов

Детали

"Речь о гражданах Индии, Китая, Турции, Пакистана, других стран. Всего это более 2 тысяч иностранцев, которые вместе с украинскими студентами, женщинами, детьми и людьми преклонного возраста страдают от голода, холода и обстрелов", - заявила она.

Верещук добавила, что держит связь с послами стран, студенты которых остались в Украине.

"Мы не различаем - это украинец, или это гражданин Турции или Китая, мы помогаем всем. Нам болит жизнь каждого, болит жизнь и здоровье всех, кто попал в беду", - подчеркнула министр.

Также Верещук призвала цивилизованный мир остановить агрессию Путина, которая поставила под угрозу жизни представителей многих стран.

"Мы будем призывать весь цивилизованный мир сказать четкое “нет” агрессии Путина, которая убивает вас, уважаемые граждане свободного мира. Мы должны вместе сказать “да” гуманитарным коридорам. Потому что это нужно, чтобы спасти жизни ваших граждан, уважаемый свободный мир.

Давайте мы сделаем все, чтобы завтра гуманитарные коридоры заработали, и не только в Мариупольском направлении!" - заявила она.