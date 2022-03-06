Верещук: В Україні тисячі іноземних студентів страждають від голоду, холоду та обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Через війну Україну не можуть покинути кілька тисяч іноземних студентів. Їх життя знаходиться під загрозою. Про це у ході брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, передає УНН.
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"Мова про громадян Індії, Китаю, Туреччини, Пакистану, інших країн. Всього це понад 2 тисяч іноземців, які разом з українськими студентами, жінками, дітьми і людьми похилого віку страждають від голоду, холоду та обстрілів", - заявила вона.
Верещук додала, що тримає зв’язок з послами країн, студенти яких залишилися в Україні.
"Ми не розрізняємо - чи це українець, чи це громадянин Туреччини, чи Китаю, ми допомагаємо усім. Нам болить життя кожного, болить життя та здоров'я всіх, хто потрапив у біду", - підкреслила міністр.
Також Верещук закликала цивілізований світ зупинити агресію Путіна, яка поставила під загрозу життя представників багатьох країн.
"Ми будемо закликати весь цивілізований світ сказати чітке “ні” агресії Путіна, яка вбиває вас, шановні громадяни вільного світу. Ми маємо разом сказати “так” гуманітарним коридорам. Бо це потрібно, щоб врятувати життя ваших громадян, шановний вільний світе.
Давайте ми зробимо все, щоб від завтра гуманітарні коридори запрацювали, і не тільки в Маріупольському напрямку!" - заявила вона.