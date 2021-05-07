Верещук: США готовы предоставить Украине военную помощь двумя траншами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. США готовы предоставить Украине 125 млн долларов безусловной военной помощи и еще 150 млн долларов, если будут выполнены определенные условия. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказала член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
"Мы встречались с военным атташе - госпожей Бриттани (атташе по вопросам армии и обороны, полковник Бриттани Стюарт - ред.). На комитете мы обсуждали вопрос поддержки военных. Речь идет о том, что эта военная помощь от США будет разделена на безусловную и на условиях, которые мы должны выполнить. Итак 125 млн долл. - это безусловная помощь, и 150 млн долл. - там есть в списке семь вопросов, которые Украина должна выполнить, чтобы получить такую помощь", - рассказала нардеп.
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Ранее Верещук прокомментировала визит делегации США в Украину.