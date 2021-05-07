Верещук: США готові надати Україні військову допомогу двома траншами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. США готові надати Україні 125 млн доларів безумовної військової допомоги і ще 150 млн доларів, якщо будуть виконані певні умови. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповіла член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Ми зустрічалися із військовим аташе – пані Бріттані (аташе з питань армії та оборони, полковник Бріттані Стюарт - ред.). І на комітеті ми обговорювали питання підтримки військових. Йдеться про те, що ця військова допомога від США буде розділена на безумовну і на умови, які ми маємо виконати. Отже 125 млн дол. – це безумовна допомога, і 150 млн дол. - там є в переліку сім питань, які Україна повинна виконати, аби отримати таку допомогу", - розповіла нардеп.
Доповнення
Раніше Верещук прокоментувала візит делегації США в Україну.