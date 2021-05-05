Верещук прокоментувала візит делегації США в Україну

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“Я думаю, що серйозність намірів буде завтра підтверджена. До речі, Ентоні Блінкен походить з України, пані Нуланд теж українського походження. (...) Звичайно не єдиним корінням будуть обмінюватися наші американські візаві. Вони привезли нам підтримку, підтримку саме у безпековій сфері. Як ви знаєте, сенат та Конгрес погодили нам підтримку у вигляді 300 мільйонів — коли ми говоримо про оборонний сектор”, — прокоментувала вона.

Крім того будуть обговорюватися боротьба з корупцією, корпоратизація та судова реформа, додає Верещук.

“Реформи Нафтогазу також. Це сталося напередодні: була зміна керівництва і нам потрібно буде пояснити, що відбувається з корпоративним управлінням, і з реформою в цій галузі зокрема”, — резюмувала нардеп.

Доповнення

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сьогодні, 5 травня розпочне офіційний візит до Києва. Разом з головою Держдепартаменту США столицю України відвідає і його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд.

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